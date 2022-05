Grootse benefietexpositie Ben de Kousemaeker in Tiels ziekenhuis: ‘Enige manier om mijn dank te tonen’

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer fotograaf Ben de Kousemaeker uit Tiel over zijn solotentoonstelling Rivierenland Herkenbaar in Beeld’ in Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT).

Ben de Kousemaeker (1937) uit Tiel is ‘een‘passioneel fotograaf, die structureel te werk gaat’: steevast werkt hij met thema’s. Zo ook in zijn nieuwe expositie in Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT), die als algemeen thema ‘Rivierenland’ heeft en 17 ‘clusters’ omvat.

Elk cluster heeft weer een eigen thema - zoals rivieren, amusement, Tiel en natuur - en bestaat uit vijf foto’s. Van bijvoorbeeld de Waal, hoogwater, Appelpop en Tiels bruggetje De Gouden Slinger. ,,Herkenbare beelden en de expositie heeft daarom ook de titel Rivierenland Herkenbaar in Beeld. En 85 foto's, omdat ik 85 jaar word.”

'Grootste tentoonstelling ooit’

Rivierenland Herkenbaar in Beeld is zijn ‘grootste tentoonstelling ooit’. Eerder had De Kousemaeker al twee solo-exposities, maar ‘die flopten’, aldus de fotograaf. Enorme pech is een betere omschrijving.

Zo viel zijn debuutexpositie in 2017 in duigen, omdat zijn vrouw vlak voor de opening met allerijl naar het ziekenhuis moest. Vervolgens stopte eind 2020 al na twee dagen een solo in de Tielse binnenstad ‘omdat toen alles vanwege corona per direct op slot moest’.

Quote Met deze expositie wil ik ook mijn waardering tonen voor de inzet van alle ZRT-medewer­kers, die mijn vrouw jarenlang hebben verzorgd. Ben de Kousemaeker

Waardering voor ziekenhuispersoneel

De kans op ‘plots roet in het eten’ is nu wat kleiner, want de expositie in ZRT, die 3 mei om 15.00 uur wordt geopend, loopt maar liefst drie maanden.



,,Met deze expositie wil ik ook mijn waardering tonen voor de inzet van alle ZRT-medewerkers, die mijn vrouw - zij overleed twee jaar geleden - jarenlang hebben verzorgd. Dit is de enige manier waarop ik mijn dank kan tonen.”

Foto's te koop

En De Kousemaeker doet meer: alle 85 foto’s zijn namelijk te koop en de opbrengst is bestemd voor de nieuwe oncologie-dagbehandeling in ZRT, die intern gaat verhuizen. Een mooi gebaar, al liep de fotograaf wel tegen ‘iets’ aan.



,,Dit project was ‘berenwerk’: alles selecteren, inlijsten, ophangen. Maar dat was het probleem niet. Dat was: ‘Wat vraag ik voor mijn foto’s?’ Ik heb besloten dat men vanaf 25 euro kan bieden voor een foto en vanaf 100 euro voor een cluster. Het is een instap; wie weet doneren mensen wat meer, omdat het voor het goede doel is.”