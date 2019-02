Grote brand op industrieterrein in Tiel: ‘In luttele seconden sloegen de vlammen over’

Auto door brand verwoest in Tiel

0:27 TIEL - Na een luide knal is zondagavond rond 23.00 uur een auto uitgebrand in Tiel. De auto stond geparkeerd aan de Piet Mondriaanstraat in Tiel. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al in lichterlaaie en was niet meer te redden.