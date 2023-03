Grote namen en fijne verrassingen: dit zijn de eerste artiesten op jubilerend Appelpop

Pop-up in Dukenburg Bruls duikt op in sportlo­kaal en stemt op zijn eigen vrouw: ,,Voor mij een makkelijke keuze”

Burgemeester Bruls heeft zijn stem voor de Provinciale Statenverkiezingen uitgebracht in stadsdeel Dukenburg in Nijmegen. De CDA-politicus heeft bepaald niet wakker gelegen over zijn stem. Niemand minder dan zijn eigen vrouw Ilse staat op de lijst voor het CDA.