‘Hanny en de buurtrekels’ ruimen zelf maar op wat de de groenvoorziener laat liggen: ‘Dit kán toch niet?’

Man sloeg Tielenaar gebroken schedel bij supermarkt: ‘Hij gorgelde in zijn eigen bloed’

25 augustus ARNHEM/TIEL – ,,Ik hoorde een raar geluid. Alsof er een fles op de grond ketste.” Het was geen fles, het was het hoofd van een 48-jarige Tielenaar dat na een kaakslag bij de Albert Heijn in Tiel tegen de grond sloeg. Hij liep een gebroken schedel en verschillende hersenbloedingen op.