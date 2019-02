Harde knallen en brand bij woning adviseur gemeente Tiel, buurtbewoner spreekt van ‘benzinebommen’

De brand werd om 01.15 uur gemeld. Een buurtbewoner zag twee jongens wegrennen na harde knallen, en vermoedt dat het om benzinebommen ging die naar binnen zijn gegooid. Ook is een ruit van een auto op de oprit ingetikt.



Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen aan de voorzijde uit de woonkamer. De brandweer was net op de terugweg naar de kazerne van een andere brandmelding en kon daardoor snel ter plaatse zijn. De bewoners zijn in veiligheid gebracht.



Een brandweerman die in de buurt woont, heeft de voordeur ingetrapt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met glas in zijn voeten.