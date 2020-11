Harde knallen, honden die schrikken: opnieuw zorgt vuurwerk voor overlast in Tiel

De jongeren waren de afgelopen weken al eerder betrapt met vuurwerk. ,,In eerste instantie sturen we jeugd meestal door naar bureau Halt. Als dat niet werkt, is een bekeuring de volgende stap. Deze jongeren waren al eerder gepakt", zegt Burgers. Een boete kan volgens de agent tot rond de 100 euro kosten.



Vanwege de meldingen controleert Burgers dagelijks in de verschillende wijken van Tiel-Oost op het afsteken van vuurwerk. De jongeren lopen volgens hem in groepjes over straat en steken ‘her en der wat af'. ,,Natuurlijk treden we hier tegenop. Als we hier niks tegen zouden doen, zou het de spuigaten uitlopen.”



Op het moment is er volgens hem nog niet meer overlast dan normaal in deze tijd van het jaar. ,,We zien dit elk jaar wel. De vuurwerkoverlast is ook niet groter dan elders.”



Uit meldingen op Twitter blijkt dat het dinsdagavond ook raak was bij sporthal Westroijen in het noorden van Tiel. Afgelopen weekend klaagden mensen op sociale media over vuurwerk dat te horen zou zijn geweest in de wijk Passewaaij.