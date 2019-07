Hartenkreet Dierenambulance Tiel: ‘dump uw dieren niet’

Al ruim 28 jaar werkt Van Gessel bij Stichting Dierenhulp. ,,Maar je huisdier dumpen omdat je op vakantie gaat, dat is echt iets van twintig jaar geleden. Tenminste, dat dacht ik.” Afgelopen vrijdag trof de ambulance in de struiken van station Tiel Passewaaij een bibberende Amerikaanse Staffordshireterriër aan, van nog geen drie jaar oud. ,,Dan gaan bij mij alle alarmbellen af, want een paar jaar geleden vonden we op die plek – in dezelfde tijd van het jaar – precies zo’n soort ras aan. Ook dit hondje gaat nu naar het asiel.”



Volgens Van Gessel ligt het probleem los van de vakantieperiode, ook in de hoge kosten die dierenbezitters moeten maken. “Inenten, steriliseren, opvang, voeding. Daar denken veel gezinnen op lange termijn niet over na. Als een kitten je aankijkt denken veel mensen maar één ding: die nemen we mee naar huis.”