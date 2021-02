Hazen als ratten in de val door wassend water: muskusrattenbestrijders zijn reddende engelen

Met als gevolg dat de hazen het vege lijf moesten redden op een ministukje land dat nog nét boven het water uitstak. Daar zaten de hazen als ratten in de val. Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel kreeg een melding van de dieren in nood. Maar zonder bootje konden de dierenhelpers bij de Grote Willemspolder niets uitrichten.

In het zonnetje zetten

Met hun bootje gingen zij het water op en met enige moeite konden ze de hazen redden, in zakken stoppen en mee naar het droge krijgen. ,,We willen graag deze muskusratten-afdeling even in het zonnetje zetten, want hoewel het overkomt alsof zij alleen ‘ongewenste’ dieren doden; zij redden dus ook veel dieren!”, laten opgeluchte Dierenhulpmedewerkers via Facebook weten.