Heffing voor afvalstoffen tientallen euro’s omhoog in Rivierenland

Vorig jaar kostte de verwerking van afval nog 199 euro. Wat het dit jaar gaat kosten, is nog niet volledig bekend: inwoners betalen een vast tarief van 169 euro en daarnaast 1 euro per 30 literzak aan restafval. Hoe beter ze scheiden, hoe minder ze kwijt zijn. Ook voor volgend jaar gaat het om een gemiddeld bedrag. Hoe hoog het vaste tarief wordt en hoe hoog het variabele tarief is nog niet bekend; over die verdeling moeten de deelnemende gemeenten nog een besluit nemen. Het dagelijks bestuur zelf opteert voor een variant waarbij het basistarief 193 euro wordt en het variabele tarief op gemiddeld 42 euro uitkomt.

Geen invloed

Eerder al werd bekend dat de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval (gft) meer gaat kosten volgend jaar. Avri krijgt voor de inzameling van plastic afval minder vergoeding en de belasting op de verbranding van restafval is meer dan verdubbeld.



Volgens Reus gaat het grotendeels om kosten waar Avri geen invloed op heeft. Inwoners kunnen hun uiteindelijke tarief deels beïnvloeden door zo min mogelijk restafval aan te bieden.



In totaal moet dat wel het bedrag opbrengen dat Avri zelf kwijt is aan afval. Ook herbruikbaar afval kost geld: het moet opgehaald en verwerkt worden. Door het totaalbedrag te splitsen in een basistarief en een variabel tarief, hoopt Avri dat inwoners hun afval beter gaan scheiden.



Nu al zijn de effecten merkbaar, zegt een woordvoerder: er wordt minder restafval aangeboden dan in het verleden. De afvalverwerker verwacht dat na 1 juli nog beter gescheiden wordt. Vanaf dan wordt restafval niet meer opgehaald aan huis, maar moeten inwoners het wegbrengen naar ondergrondse containers. In andere gemeenten blijkt dat te leiden tot minder restafval.



Het algemeen bestuur, dat wordt gevormd door de wethouders van de deelnemende gemeenten, bespreekt de begroting op 4 juli.