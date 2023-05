Heldere middag en avond in Tiel

Vraag en antwoord Tiel en de arbeidsmi­gran­ten: wat was toch ook alweer de stand van zaken?

Vier woontorens die een tijdelijk onderdak bieden aan 350 arbeidsmigranten. Als het aan huisvester KaFra ligt, is dat wat er gaat verrijzen op het oude Duijtsterrein aan de Bulkweg in Tiel. De afgelopen jaren is er een hoop te doen geweest rond woningen voor Oost-Europese arbeidskrachten in de stad. Hoe het ook alweer zat? Vijf vragen - en antwoorden - over migrantenhuisvesting in Tiel.