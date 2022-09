Helft Tielse speeltuintjes beheerd door ouders uit de buurt

Kijktip! Dit was dag 1 van Appelpop in 12 foto's

Appelpop dag één zit er op. En wat was het vet. Met Guus Meeuwis, Wies, Rondé, een knotsgekke Joost en Diggy Dex die de boel op stelten zet. Nagenieten, of het gevoel krijgen dat je er tóch bij bent geweest? We hebben de mooiste foto's van onze fotograaf Raphael Drent voor je op een rijtje gezet.

10 september