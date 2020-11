H&M wil Tiels distributiecentrum sluiten, medewerkers nog in onzekerheid

Geen plaaggeest in beeld van Flipje: Betuwse Halloween­film door corona een jaar uitgesteld

30 oktober Het coronavirus treft ook de speelfilm ‘De vloek van Lughus’, waarover christelijke raadsfracties in de Betuwe vorig jaar kritische vragen stelden. De première, die was gepland rond Halloween (31 oktober), is met een jaar uitgesteld. De film is nog niet af.