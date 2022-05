Henny zal voor menig Tielenaar altijd levend blijven

Het is een understatement te zeggen dat Doe Maar hot was. Megapopulair, helemaal toen eind 1982 dé grote doorbraak kwam. In elke schoolklas droeg minstens de helft van de leerlingen in die tijd een spijkerjasje vol buttons met daarop Henny, Ernst of het Doe Maar-logo.

Al dan niet was deze outfit aangevuld met zweetbandjes in de bandkleuren: fluoriserend groen en roze. Die bandjes heb ik nooit gedragen, wel zo’n vol met buttons behangen jasje. Naast Beatles en Fame was op de mijne ook Doe Maar opgespeld.

Het was breaking news toen bekend werd dat Doe Maar op 12 juni 1983 in Tiel zou komen spelen. Op de Waalkade, waar dertien jaar eerder al eens een legendarisch concert was gegeven door onder meer Cat Stevens en Black Sabbath. Ik was toen nog niet eens geboren, maar bij Doe Maar kon ik er wél bij zijn. Ik was 11 en mocht zowaar ook gaan van mijn ouders.

Doe Maar was mijn concertdoop en het was geweldig. Dat vonden de honderden andere aanwezige Tielenaren ook en dat lees je ook terug in de reacties onder het waanzinnige sfeerbeeld, dat Oud Tiel in 2013 op Facebook plaatste.

Rap nadat bekend werd dat Vrienten was overleden, stroomde het reacties op de social media. En velen refereerden hierbij aan het unieke Doe Maar-optreden in 1983. Die concertherinnering blijkt nog springlevend te zijn. Alsof het gisteren was. Henny zal voor menig Tielenaar dan ook altijd levend blijven.

Rivierenland blogt

