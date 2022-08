Het geheim van de Tielse raad

Of hij speelt alsof-ie verdrietig hierover is, want je kunt het als gezicht-der-gemeente natuurlijk niet maken om hierover je schouders op te halen. Er wordt een onderzoek aangekondigd naar de redenen van thuisblijven en wat er aan te doen. Geloof me: is voor de bühne, komt echt niks spannends uit. In maart 2026 gewoon naar een opkomstpercentage van 39,8 procent. En dóórrrr....



Wat ook niet voor de bühne is, zijn de net iets te lastige onderwerpen. Items die veel stof doen opwaaien bij het volk omdat goed communiceren er nou eenmaal niet inzit. Dat openheid en eerlijkheid het langst duren en het meeste vertrouwen geven, wil er bij veel openbaar bestuurders nog niet in.



En zo gaat de gemeenteraad van Tiel komende week weer ‘besloten vergaderen’; niemand is welkom. Dat kán soms nodig zijn, maar laat dan wel weten over welk onderwerp het gaat en wanneer het wél in de openbaarheid komt. Anders kan democratie niet functioneren; en is die 39,8 voor over dik drieënhalf jaar zelfs een utopie.



Dus vraag neergelegd bij gemeente: wat is er zo geheim en tot wanneer? Over het antwoord moest welgeteld 47 uur worden nagedacht. En dat luidde: geen mededeling, noppes. Tja, voer voor Beenakker en zijn studie naar de burger-politiekkloof.



Uiteraard weten wij met enig speurwerk inmiddels wel waar dat geheime beraad over gaat. Pardon: u wilt het ook weten? Vooruit dan, omdat dat onze taak is: het gaat over terrein-Duijts. En wát dan? Ja dat laten we nog even in het midden, dat houdt Tiel terecht nog even binnenskamers.