‘Het is één voor twaalf’: alleen risicovolle operatie van anderhalve ton kan Tielse Nanette (27) redden

Vandalisme? Nee, boompjes in park Vijverberg moesten echt weg

14 maart TIEL - Waar die jonge boompjes in het park Vijverberg in Tiel zijn gebleven? Wie vandalisme vreesde, kan gerust ademhalen: sommige groeiden niet goed. ,,Wat niet is aangeslagen, is afgezaagd en wordt weggehaald’’, zegt een gemeentewoordvoerder.