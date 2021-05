Het kan weer! Pompen, trekken en pushen in de sportschool

Leerlingen lyceum maken examen in hotel, want op school is te veel lawaai

19 mei TIEL - Wie kan nou zeggen dat hij zijn eindexamens heeft gemaakt in een hotel? Straks in ieder geval heel wat havo- en vwo-leerlingen van het Lingecollege in Tiel. Het schoolgebouw waarin het lyceum huist zit aan de Heiligestraat, pal tegenover het Beursplein. En laat daar nu net in de examenperiode worden geheid ter voorbereiding op de bouw van 104 gasloze appartementen en bijbehorende parkeerplekken.