Hier in Tiel komen 300 woningen, maar er is wel nog één bezwaarmaker

Schaalmo­del, overall, schildje of een echt spatbord: in het World Rally Museum kijk je de ogen uit

Op het oog is het een normale garage maar eenmaal binnen waan je je in een andere wereld. Welkom in het World Rally Museum van Gérard Wolthaar. Het WK in deze categorie bestaat dit jaar een halve eeuw, en al die tijd is de Zoelenaar erdoor gegrepen.