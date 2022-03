Historische voorgevels Weerstraat: ‘Uniek en dus knokken voor behoud’

Paul de Leeuw bij Regionaal Archief Rivieren­land: ‘Bloed- en wonderdok­ters komen in verhaal naar boven’

Een bijzondere gast vorige week in het Regionaal Archief Rivierenland (RAR): Paul de Leeuw was naar het archief in Tiel gereisd in zijn zoektocht naar zijn familiegeschiedenis. Ella Kok-Majewska, directeur en streekarchivaris van het RAR, vertelde hem daarover voor de camera’s van het NTR-programma Verborgen Verleden.

22 februari