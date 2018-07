ARNHEM/ TIEL – ,,Hoe laag is het om patiënten te bestelen. En dan is hij verbaasd dat er aangifte wordt gedaan. Want hij heeft er toch van geleerd.”

Dát de 21-jarige verdachte uit Tiel die vrijdag terechtstond niet heeft geleerd van de diefstal in augustus in het ziekenhuis Rivierenland, staat voor de officier van justitie vast. Hij ziet voldoende bewijs dat de Tielenaar in de maanden daarna meer diefstallen pleegde en verschillende keren doelbewust vals geld uitgaf. Hij eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

'Hebberig'

De verdachte werkte enkele weken als schoonmaker in het ziekenhuis toen hij, zoals hij het zelf noemt, ‘hebberig’ werd. Hij nam twee telefoons van patiënten weg. Zijn baas confronteerde hem ermee en liet hem zijn excuses aanbieden aan de gedupeerden. Als hij ervan had geleerd, hoefde er geen aangifte te volgen, aldus de betrokken patiënten. Maar het ziekenhuis deed wel aangifte.

Drie maanden later zag hij in een restaurant de portemonnee van de eigenaar liggen en ging ermee vandoor. De eigenaar kwam hem achterna, kreeg zijn lege portemonnee terug en twee losse briefjes van 50 euro uit de broekzak van de verdachte. Een van de briefjes bleek later vals.

Wist hij niets van, aldus de verdachte voor de rechtbank. Net zoals hij niets wist van een vals briefje van 50 waarmee hij volgens medewerkers van de Subway een broodje had betaald.

Whatsapp

En dan was er nog een vals biljet dat bij hem werd gevonden in Arnhem. De officier van justitie hield hem gisteren whatsappberichten voor waarin de verdachte met iemand sprak over het inwisselen van biljetten en dat dit buiten Tiel moest gebeuren.

Tenslotte ziet de officier van justitie voldoende bewijs dat de verdachte degene is die via Marktplaats een afspraak maakte met iemand die merkschoenen te koop had. Op het station ging de ‘koper’ op een scooter er met de schoenen vandoor. Het telefoonnummer leidde naar de verdachte.

De advocaat ziet minder bewijs. Hij verzocht de rechtbank de straf te matigen. Hij benadrukte dat de verdachte spijt heeft en niet dezelfde kant op wil als zijn broers. Die zitten vast voor heel wat heftiger feiten.