Hof legt wel celstraf op voor steekpartij met zwaard in uitgaanscentrum Tiel

De uit Polen afkomstige man was stomdronken en herinnert zich niets van het voorval. Het slachtoffer, ook uit Polen, liep een slagaderlijke bloeding in zijn been op en raakte in coma na de steekpartij in de Korte Nieuwsteeg in de vroege ochtend van 20 augustus 2017. De man zei zich nog wel te herinneren dat hij een ploertendoder in zijn handen had gehad en geen mes of zwaard.