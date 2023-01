Home Instead ondersteunt ‘thuiswonende ouderen vanuit een zorghart’

Net zo veel vuurwerk­slacht­of­fers in ziekenhui­zen als voor corona, topdrukte brandweer in Bommeler­waard

DEN BOSCH/TILBURG/UDEN - Na twee jaarwisselingen met weinig vuurwerkslachtoffers, constateren de ziekenhuizen in Den Bosch en Tilburg dat we terug bij af zijn. Het aantal patiënten dat moest worden geholpen aan letsel door vuurwerk zat afgelopen nacht op het niveau van voor corona. Ook andere hulpdiensten, de brandweer in de Bommelerwaard in het bijzonder, hadden het erg druk.

1 januari