Hond Üllie uit Tiel overlijdt door schrik van vuurwerk, ‘ze werd er letterlijk gestoord van’

,,Ze werd er letterlijk gestoord van’’, memoreert bazin Yvonne Son-Stolk het gedrag van Üllie op oudjaarsavond. Op straat, in de wijk Passewaaij, klinken iets voor elf uur doffe dreunen van zwaar vuurwerk. ,,De ramen trilden in de sponningen’’, herinnert ze zich. ,,De putdeksels moesten weer op hun plek worden gelegd.’’ Üllie wordt er meer dan onrustig van, dat terwijl ze nooit echt bang was voor vuurwerk. In huize Son-Stolk stonden radio en televisie op bovengemiddeld volume om het geknal te overstemmen. Het hielp niet. ,,Ze wilde wegkruipen, maar het was een grote hond: die paste niet onder een bank of kastje.’’ De herder kruipt op de bank tegen haar bazin aan, maar moet rond elf uur braken. ,,Dat is niet meer opgehouden.’’

Ziek van de stress

Op nieuwjaarsdag was het beest nog steeds ziek van de stress. Wat de dierenarts ook deed: ze wilde niet meer eten of drinken. ,,Elke dag gingen we naar de dierenarts en kreeg ze een infuus’’, aldus Son-Stolk. Maar op een gegeven moment kon Üllie zelfs niet meer lopen. ,,Mijn man heeft haar gedragen.’’ Op vijf januari wordt Üllie uit haar lijden verlost. Volgens de dierenarts, die in contact stond met een gedragsbioloog uit Utrecht, is de vuurwerkstress de oorzaak van het overlijden.

Het leek wel oorlog

Son-Stolk, tevens raadslid voor het CDA, heeft het dan ook helemaal gehad met knalvuurwerk. ,,Van mooi siervuurwerk heb ik over het algemeen niet veel last’’, zegt ze, ,,maar met die knallen leek het wel oorlog.’’ Ze vindt het een landelijk probleem en wil het liefst dan ook een nationale oplossing. ,,Ik heb een paar jaar in Australië gewoond: daar mocht je vuurwerk afsteken van twaalf tot half een. Buiten die tijden kreeg je een paar honderd dollar boete.’’



Ook burgemeester Hans Beenakker vraagt zich af of er een landelijk verbod op knalvuurwerk moet komen. Hij wil binnen de veiligheidsregio een oproep doen om in Den Haag ‘een geluid te laten horen'. Son-Stolk hoopt in elk geval dat het delen van haar ervaringen met herder Üllie ,,anderen helpt hun verhaal te vertellen.’’