Horeca in Rivierenland schreeuwt om vakmensen

Stageplekken

Bart Kennis heeft de verhalen gehoord, ook uit Rivierenland. ,,Het is in dit gebied heel moeilijk om aan geschikt personeel te komen’’, zegt de regiomanager Koninklijke Horeca Nederland. In Rivierenland is het door een paar oorzaken extra nijpend. ,,Er is hier van oudsher geen horecaopleiding, waardoor leerlingen het minder snel kiezen omdat ze er niet zo snel mee in aanraking komen. Degenen die het wel doen, gaan naar Nijmegen, Utrecht of Den Bosch. Daar zijn de stageplekken goed geregeld, dus blijven ze daar, en stages lopen vaak uit op een eerste baan. Zo raken we vakmensen kwijt voor de Rivierenlandse markt.’’