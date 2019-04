Huisarts en drogist in Tiel slaan de handen ineen

Abel (11) kan niet door de stad nu speciale tandem is gestolen: ‘Anderen hebben er niks aan’

26 april TIEL - Een lege accu zorgde ervoor dat Patricia van de Lagemaat haar aangepaste tandem - bedoeld om zoon Abel (11) te kunnen vervoeren - moest laten staan bij de Jumbo in Tiel. Een dag later was het enige vervoersmiddel van het gezin weg. ,,En volgens mij hebben anderen er helemaal niks aan.’’