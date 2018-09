Iemand die zegt: ‘Ik geloof in jou’. Dát helpt

Bekeravon­tuur TEC eindigt al in eerste ronde

26 september HEERLEN - In de eerste ronde van de KNVB-beker heeft TEC zijn meerdere moeten erkennen in zondaghoofdklasser Groene Ster uit Heerlen. Die ploeg was in de voorronde al te sterk voor FC Lienden en knikkert nu ook de Tielse ploeg uit de beker.