‘Ik heb emmers tranen boven liggen’, maar haar 100ste verjaardag vierde Rijntje vooral met een lach

Politie vindt gestolen spullen uit schuren én verdachte terug op verschil­len­de plekken in Tiel

11 juni TIEL - De politie heeft woensdag in de vroege ochtend een inbreker aangehouden in Tiel. De man had in korte tijd toegeslagen in een schuur aan de Wadensteinlaan en een schuur aan de Burgemeester Meslaan.