‘Ik probeerde de lantaarnpaal niet te raken en gleed de sloot in’

Weer auto de sloot in, Tiel neemt maatrege­len

23 januari TIEL - Opnieuw is een auto de sloot in gereden op de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in Tiel. Het ongeluk van woensdagavond was het derde ongeval op die plek in korte tijd. In december reden op hetzelfde punt twee Tesla’s de plomp in. De gemeente neemt maatregelen.