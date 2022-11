In de feestzaal met de chirurg meekijken in andermans buik: ‘Ik mis het bloederige’

Precies veertig jaar geleden werden twee Tielse en twee Culemborgse ziekenhuis samengevoegd tot het huidige ziekenhuis. Om dat te vieren, is een feestweek georganiseerd, met onder meer publieke colleges.



Donderdag krijgen belangstellenden alles te horen over het hart, maar wel zonder operatiebeelden. Dinsdag is de galblaas van een vrouw operatief weggehaald. Die ingreep vond plaats in de ochtend, in de middag was alles tot in de puntjes op enkele grote beeldschermen te zien. Echt helemaal live is dan toch iets te link, is de gedachte.