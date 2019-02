In Tiel kun je leren katten te scheren: ‘Hoe rustiger je zelf bent, hoe verder je komt’

Regisseur Halloween­film die in Rivieren­land wordt opgenomen: ‘Het is voor jonge kinderen’

31 januari TIEL - De film die regisseur Sjoerd de Bont wil opnemen in Tiel en Rivierenland, is een Halloweenfilm voor kinderen en zeker geen horrorfilm. ,,Het is niet wat de SGP denkt dat het zal zijn’’, reageert hij op de kritiek van afgelopen week.