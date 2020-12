In Tiel worden vechtpartijen ‘gewoon’ op straat georganiseerd: ‘Iedereen mag meedoen’

Die ‘ring’, niet veel meer dan een paar denkbeeldige ongeveer-lijnen, staat niet in een verwarmde hal of in een sportschool, maar in een speeltuin in Tiel West: door weinig meer dan een rij bomen en struiken gescheiden van een woonwijk.



Terwijl de gevoelstemperatuur tegen het koude aan zit en op wipwap, schommel of voetbalveldje geen kind te bekennen is, arriveren de jongens achter Hood Fights Tiel (HFT), even later gevolgd door Buffel, Black Ghost en gevolg.