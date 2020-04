Inbreker scheldt agent in Tiel verrot na achtervolging: ‘Kankermongool’

Bekende musical­ster zingt voor haar oma en voor ál die andere oma’s en opa’s in het verzor­gings­huis

5 april TIEL - Al haar klussen tot 2021 zijn uit de agenda geveegd. En dus, nu ze toch terug is in Tiel, wil ze iets doen. Kilke van Buren, die in Engeland en Amerika grote rollen speelt in bekende musicals, zong zondag voor de oude bewoners van Walstede in Tiel.