Ingesloten Parkinsonpatiënt kan toch naar corso dankzij Tielse brandweer

De Gelderlander schreef donderdag over Bruins Slot en zijn vrouw Helma Groot die graag het Fruitcorso willen zien. Maar door zijn ziekte is de Tielenaar gebonden aan een rolstoel of scootmobiel. ,,Toen we ervan hoorden, zeiden we meteen: daar gaan we mee aan de slag’’, zegt groepschef Peter Maasbach vrijdagochtend. ,,Ik ga straks even kijken hoe we er het makkelijkste bij kunnen met de hoogwerker. Het moet wel gek lopen, wil het niet lukken om hem naar beneden te halen. Of we hem dan met zijn eigen rolstoel of een geleende naar het corso brengen dat zien we dan wel.’’