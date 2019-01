Inspecteurs struinen 550 kilometer rivierdijk af om schade te ontdekken

update File en forse vertraging voor verkeer op A15 bij Tiel na incident

28 januari ECHTELD - Verkeer op de snelweg A15 in de omgeving van Tiel heeft in de avondspits na 17.15 uur te maken met grote vertraging door een incident waarna politieonderzoek nodig is. Volgens verkeersdienst ANWB is er in de richting Nijmegen een ongeluk gebeurd, waardoor er kort voor 17.30 een file van twaalf kilometer stond. De rechter rijstrook werd afgesloten.