Inspectie tikt ziekenhuis Rivierenland op de vingers om beveiligen gegevens patiënt

Het ziekenhuis kan nu niet aantonen dat het voldoet aan de normen die hiervoor sinds 2017 gelden.



,,Voor alle duidelijkheid: er liggen geen patiëntengegevens op straat’’, reageert bestuurder Marc Hendriks van het ziekenhuis op de kritiek.



,,We wisten in 2017 dat we toe wilden naar een nieuw elektronisch patiëntendossier en dat onze hele technische infrastructuur zou veranderen. We vonden het niet zinvol om in de oude situatie te laten onderzoeken of we aan de normen voldoen.”