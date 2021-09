Iris heeft een plantenbieb: ‘Mensen kunnen bij mij hun planten, stekjes en zaden ruilen’

Ze was al vrijwilliger van Bibliotheek Rivierenland in Tiel, maar Iris Gryp (36) startte dit jaar ook een plantenbieb in Wamel. Via haar initiatief werd ze vervolgens vrijwilliger bij de Vlindertuin en de daarbij horende zadenbieb in Tiel.



„Mensen kunnen bij mij hun planten, stekjes en zaden ruilen. In januari heb ik een tafeltje buitengezet met planten erop een bord erbij. Ook maakte ik een Facebookgroep aan: Plantenbieb Wamel. Vanaf het voorjaar ging het helemaal los.”



Er kwamen steeds meer tafels en kastjes in haar tuin te staan. „Soms komen er wel tien mensen per week. Als ik thuis ben en iemand zie, loop ik altijd even naar buiten voor een praatje.”

Meer oog voor duurzaamheid

Gryp hoopt dat mensen door initiatieven als de plantenbieb meer oog krijgen voor duurzaamheid en meer kunnen genieten van groen.



„Als je niets hebt om te ruilen, mag je ook gewoon een plant meenemen. Ik vraag dan wel een kleine donatie, want ik heb natuurlijk mijn onkosten, zoals potgrond en onderhoudsmiddelen voor de plantjes. Maar er zijn ook mensen die tien planten brengen en er één meenemen. Zo is er groen voor iedereen en kan iedereen ervan genieten.”

Tielse Vlindertuin

Toen er in de Facebookgroep van haar plantenbieb een oproep werd geplaatst voor vrijwilligers in de Vlindertuin in Tiel hoefde Gryp niet lang na te denken.



„Daar had ik wel oren naar. Ik ben ook al vrijwilliger bij Bibliotheek Rivierenland, die zich naast de Vlindertuin bevindt. In die bibliotheek zijn we de zadenbieb gestart, zodat alle bloemen die in de tuin staan voor iedereen beschikbaar worden.



We verzamelen zaden van de bloemen in de Vlindertuin en doen ze in mooie zakjes met een beknopte uitleg van de plant erbij. Wanneer de bloemen uitgekomen zijn, kunnen mensen de zaden daarvan weer oogsten en terugbrengen. Ook maken we van elke plant een beschrijving voor de website van de Vlindertuin. Ik heb er ondertussen twintig geschreven. Alles bij elkaar moet het een leuk naslagwerkje worden.”

‘Lekker veel thuis zijn’

Gryp begon met vrijwilligerswerk nadat ze een zoontje kreeg. „Ik wilde lekker veel thuis zijn om voor hem te zorgen. Inmiddels gaat hij naar school en is het vrijwilligerswerk alleen maar meer geworden.



Misschien ga ik in de toekomst wel weer als bloemist werken; daar heb ik een opleiding voor gevolgd. Maar wat ik nu doe is gewoon onbetaalbaar. Het is zo leuk om veel mensen te leren kennen en de Vlindertuin vanaf het begin te zien opbloeien. En aan de plantenbieb heb ik zelfs vriendinnen overgehouden.”