Jaarwisseling was heftig: twee doden, geweld tegen politie, vuurtornado's en ME-inzet

Met twee vuurwerkdoden, veel meer uitrukken van de brandweer en meer geweld tegen de politie was oud en nieuw lang niet overal een feest. In Scheveningen liep een vreugdevuur totaal uit de hand.

Politie, ambulancemedewerkers en brandweer hadden het druk, hun hulp werd veel vaker ingeroepen dan vorig jaar. Voor de brandweer was er sprake van een trendbreuk: na jaren met een dalende lijn nam het aantal meldingen met 21 procent toe tot 4.222. De stijging is moeilijk te verklaren, zegt een woordvoerder: tussen de regio’s waren grote verschillen.

Ook in het verspreidingsgebied van De Gelderlander waren beduidend meer brandjes dan in voorgaande jaren. Het opvallendst was de brand in een appartementencomplex boven een pizzeria in Boxmeer. Daarbij raakte één persoon gewond toen die uit het raam moest springen.

Vuurtornado's

Op één plek had de brandweer het bijzonder druk. In Scheveningen liep het traditionele vreugdevuur op het strand totaal uit de hand, waarna vuurtornado’s ontstonden en een regen van vonken neerdaalde over nabijgelegen bebouwing. De brandweer hield gebouwen nat om te voorkomen dat ze vlam zouden vatten. Er wordt onderzoek ingesteld dat moet uitwijzen hoe het zo ver kon komen. Duidelijk is wel dat brandhout veel hoger is opgestapeld dan de volgens de vergunning toegestane 35 meter.

De politie kwam deze oud en nieuw vaker onder vuur te liggen. Het aantal geweldsincidenten tegen agenten steeg van 27 naar 59. Volgens korpschef Erik Akerboom is het beeld ‘zorgwekkender’ dan vorig jaar en is het tijd voor herbezinning.

Waardenburg en Tiel

In Waardenburg in de gemeente West-Betuwe werden agenten in het nauw gedreven door zo’n veertig jongeren, die de agenten bekogelden met zwaar vuurwerk en bierflessen. De politie moest zich terugtrekken en hergroeperen in de brandweerkazerne. Later werd de groep alsnog uiteen gedreven, er werden geen aanhoudingen verricht. En in Tiel moest de ME eraan te pas komen om de brandweer haar werk te kunnen laten doen.

Op twee plekken in het land leidde vuurwerk tot doden. In het Friese Morra, vlakbij Dokkum, kwam een vader van twee kinderen om het leven. Daar werden alle feestelijkheden geschrapt.