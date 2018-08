Job Lanceer hoeft geen 1,3 miljoen euro terug te betalen aan Tiel, Neder-Betuwe en Buren

De drie gemeenten wilden alle zorggelden terug die ze van 2015 tot en met 2017 hebben betaald aan de Tielse zorgaanbieder. Ze eisten dat in eerste instantie van het bedrijf, maar omdat dat failliet is gegaan, is die procedure geschorst. Wel liep dezelfde eis nog tegen Van den Heuvel. De rechtbank heeft de vordering nu afgewezen.

Niet bewezen

Volgens de drie gemeenten leverde Job Lanceer niet de zorg zoals die was afgesproken in de overeenkomsten. Volgens de rechter is niet bewezen dat Job Lanceer de afspraken inderdaad niet is nagekomen. De gemeenten hebben wel stukken overhandigd: bevindingen van een toezichthouder en rapporten van de sociale recherche, met daarin verklaringen van oud-cliënten en oud-medewerkers. Maar uit die stukken blijkt niet dat er helemaal geen zorg is verleend. Ook hebben de gemeenten niet bewezen dat een deel van het geld onterecht is uitbetaald.

De rechtbank stelt daarbij dat ook als Job Lanceer in strijd met de afspraken handelde, dat niet direct betekent dat Van den Heuvel dan maar alle zorggelden moet terugbetalen.

Goede naam geschonden

Cok van den Heuvel wilde ook geld van de gemeenten zien: die hebben zijn goede naam geschonden en beslag gelegd op zijn bezittingen. De hoogte van het bedrag zou later uitgezocht moeten worden. De curator van het failliete bedrijf heeft eerder laten weten tonnen te willen van de gemeenten aan onbetaalde zorggelden. De rechtbank stelt bij de vordering van Job Lanceer dat niet bewezen is dat er uitlatingen over hem zijn gedaan die niet juist zijn en dat onvoldoende onderbouwd is dat het beslag onrechtmatig is.

Van den Heuvel ving met Job Lanceer jongeren met psychische problemen en/of een verstandelijke beperking. Hij gaf ze begeleiding en dagbesteding.