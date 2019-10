Jonge vrouw (23) ladderzat achter het stuur in Tiel: Na crash tegen huis valt ze in slaap voor het stoplicht

Toen agenten de auto - die midden op de rijbaan stond - wilden wegrijden, merkten zij op dat het voorwiel niet goed rolde. 'Toen wij uitstapten zagen wij de reden. De bestuurder had op de rotonde bij de Lokstraat nogal wat zaken geraakt. Zo waren er palen uit de grond gereden én was de auto tegen een gevel tot stilstand gekomen.’



Een getuige op de Lokstraat had de blauwe auto en de vrouw zien wegrijden. Er was er op het moment van de aanrijding verder niemand in de buurt op straat.



De 23-jarige was een beginnend bestuurder. Uit een blaastest bleek dat ze ruim tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Haar rijbewijs is ingevorderd. De vrouw moet zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor rijden onder invloed en het verlaten plaats ongeval.