Jongen (18) beroofd door twee mannen bij station in Tiel: ‘Een laffe daad’

TIEL - Een 18-jarige jongen uit Zutphen is maandagavond even voor 19.50 uur beroofd door twee jonge mannen vlakbij het station in Tiel. Het slachtoffer moest onder dreiging verschillende spullen afstaan aan het duo.

‘Een laffe daad. Voor het slachtoffer had het een behoorlijke impact', laat wijkagent Erwin van Dalen op Twitter weten over de beroving.

Volgens een woordvoerder van de politie was de beroofde jongeman flink overstuur na het incident. Hij rende agenten tegemoet die op dat moment over de parkeerplaatsen van het station aan het rijden waren. Het slachtoffer vertelde dat hij beroofd was door twee jongens en dat hij verschillende dingen had moeten afgeven. Dat gebeurde op het pad dat langs het spoor loopt en uitkomt op de Drumptse Parallelweg.

Na de beroving zijn de daders vanaf deze weg rechtsaf geslagen richting de Dokter Asjeslaan. De twee zijn nog niet opgepakt.

Gevlucht naar het ziekenhuis?

Wel werden er veel pogingen gedaan om het duo te vinden. Via Burgernet werd gezocht naar de twee overvallers. De politie stelde verder een buurtonderzoek in. Ook hebben agenten in de auto met slachtoffer in de directe omgeving gezocht, net als andere eenheden van de politie. Mogelijk zijn de daders gevlucht in de richting van het ziekenhuis. ‘Altijd balen als je de daders niet gelijk kunt pakken', aldus wijkagent Van Dalen.

Wat er precies is buitgemaakt, laat de politie in het midden. Ook wil de politie niet zeggen of er gebruik werd gemaakt van een wapen.

De politie laat weten dat het gaat om een twee getinte jongemannen. Beiden hebben een baard en hadden op het moment van de beroving een trainingspak aan. Wie de mannen tegenkomt, wordt geadviseerd hen niet zelf te benaderen maar de politie in te lichten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.