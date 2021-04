Jongen neergestoken in park Tiel; politie speurt naar dader met helikopter

VIDEO Als je oorverdo­ven­de knallen hoort, is alles in orde

14 april TIEL / VOLKEL - Aan het begin van de woensdagmiddag kan het gaan knallen in en rond Tiel. Dat is geen verlaat (of heel vroeg) vuurwerk maar het werk van een van de F-16-jachtvlieguigen van vliegbasis Volkel. Met verschillende testvluchten stellen piloten vast of alles nog werkt zoals het hoort. Een van de onderdelen van die functionele testvlucht is de zogeheten sonic boom.