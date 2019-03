Jongeren slaan en schoppen 17-jarige Tielenaar

In Tiel komt Scholten van Aschat altijd weer thuis

10 maart TIEL - Gijs Scholten van Aschat (59), een van de meest succesvolle en vooraanstaande acteurs van Nederland, woonde van zijn vierde tot zijn vijftiende jaar in Tiel. Donderdag was hij even terug. In de Agnietenhof speelde hij met Eric Vaarzon Morel en Eric Vloeimans de voorstelling Duende.