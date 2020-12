Jongetje raakt gewond bij valpartij met fiets: brandweerlieden bevrijden hem uit spaken

Arjen Robben komt definitief niet naar Tiels sportpark De Lok

19 november TIEL - Arjen Robben is komende maand definitief niet op sportpark De Lok in Tiel te bewonderen. Nu TEC vanwege de verlengde coronamaatregelen is 'uitgeschakeld' in het KNVB-bekertoernooi, is het aantrekkelijke affiche tegen de profs van FC Groningen van de baan.