‘Kaalslag bij Waalslag’: na maandenlange onrust moet rust terugkeren in Tiels zwembad

Binnenkort in Tiel: bank met de skyline van de stad

TIEL - Trots staat Selina Busch met haar minibankje midden in de Waterstraat in Tiel. Deze zondagmiddag heeft zij te horen gekregen dat haar inzending in de wedstrijd Kunst op de Bank de winnende is. Haar bank wordt nu in het groot gebouwd en verschijnt binnenkort in het Tielse straatbeeld.

7 november