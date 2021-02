KAART | Besmettingscijfers trekken weer wat bij; Tiel telt veel overleden coronapatiënten

de vrijwilliger Frans bezoekt elke week zijn Tielse Maatje: ‘Ik help haar drempels over te stappen’

26 januari In Rivierenland zijn duizenden vrijwilligers onmisbaar. ‘De Gelderlander’ zet ze in de schijnwerpers. Deze keer Frans Ebing uit Tiel die een maatje is voor anderen. ,,We heten maatjes, maar het is uiteindelijk een vriendschap geworden.”