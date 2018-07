Kampcultuur sterft uit: 'Alles beter dan wonen in een huis'

Botulisme in Tiel aangetrof­fen

26 juli TIEL - In de sloten bij de Anna de Vriesstraat en in andere omliggende straten in de Rauwenhof in Tiel is Botulisme geconstateerd. Zo meldt het waterschap Rivierenland. Als er dode vissen of watervogels liggen, vraagt het waterschap mensen nadrukkelijk om naar het waterschap te bellen en de beesten niet zelf op te ruimen.