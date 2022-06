Kantoorkolos hartje Tiel wordt wooncomplex

Tiel vreest dat recht­streek­se sprinter naar Utrecht langste tijd gehad heeft

De vrees in Tiel is groot dat de rechtstreekse treinverbinding tussen Tiel en Utrecht verdwijnt. Over een paar jaar zouden reizigers dan moeten overstappen in Geldermalsen. Een deel van de Tielse politiek wil dat de gemeente zich hard maakt om de doorgaande, directe verbinding in stand te houden.

13 mei