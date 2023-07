Kilometerheffing voor gemiddelde autobestuurder in Tiel komt uit op 748 euro

Politie achter­volgt man ‘met toeters en bellen’, maar hij ziet dat pas na de crash: ‘Ik wilde naar mijn moeder’

Hij remde keihard af. Daarna klapte de politieauto, die hem al tientallen kilometers achtervolgde, op de Industrieweg in Nijmegen met 88 kilometer per uur op hem. Vervolgens stapte hij uit en rende hij weg. ,,Ik was in paniek en wilde naar mijn moeder.”