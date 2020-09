Kinderarts Károly Illy heeft het te doen met de jongeren: ‘We hebben allemaal moeite ons aan de regels te houden’

File opgelost na eerder ongeval op A15 bij Wadenoijen

8 september WADENOIJEN - Door een kop-staartaanrijding op de A15 bij Wadenoijen is daar dinsdag in de avondspits een file ontstaan in de richting Nijmegen. Die file was rond 17.30 uur ongeveer 8 kilometer lang. Dat betekende dat automobilisten bij knooppunt Deil al in de file komen.