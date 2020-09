Kinderarts OMT: ‘Ik heb met jongeren te doen, we weten niet wat ze hieraan over zullen houden’

Maar de kinderarts van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel zei wel meteen ‘ja’ tegen de uitnodiging om mee te praten in het Outbreak Management Team, de denktank van deskundigen die de minister van Volksgezondheid adviseert.

Het was volgens Illy, die ook voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), al vroeg in de coronacrisis duidelijk dat het OMT zich ook zou moeten verdiepen in zaken rond kinderen en het coronavirus. Dat klinkt logisch, nu. Maar we vergeten snel.