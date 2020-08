Kippen overleden door schuurbrand Tiel

De mooiste truck van Nederland staat in Tiel

31 juli TIEL - Hij is in Tiel en omstreken bijna niet te missen, de rood met zilver gekleurde vrachtwagen van Stijnis Verbeek. Hij won er de eerste prijs mee in de Truckstarverkiezing ‘De mooiste truck van Nederland’. ,,Eigenlijk wil ik niet weten hoe veel het allemaal heeft gekost.’’